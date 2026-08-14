EUJKRU55XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT-STOCK INVESTMENT COMMERCIAL BANK ENISEISK UNITED BANK LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT-STOCK INVESTMENT COMMERCIAL BANK ENISEISK UNITED BANK LTD

Adresa pobočky

KARLA MARKSA STREET 62

Kód pobočky

EUJKRU55XXX

Název banky

JOINT-STOCK INVESTMENT COMMERCIAL BANK ENISEISK UNITED BANK LTD

Město

KRASNOYARSK

EUJKRU55XXX

Banka JOINT-STOCK INVESTMENT COMMERCIAL BANK ENISEISK UNITED BANK LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT-STOCK INVESTMENT COMMERCIAL BANK ENISEISK UNITED BANK LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT-STOCK INVESTMENT COMMERCIAL BANK ENISEISK UNITED BANK LTD.

Pobočky JOINT-STOCK INVESTMENT COMMERCIAL BANK ENISEISK UNITED BANK LTD

EUJKRU55XXX

KARLA MARKSA STREET 62, KRASNOYARSK, 660049

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.