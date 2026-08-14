ESUNMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD., YANGON BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD., YANGON BRANCH

Adresa pobočky

FLOOR 21, MYANMAR CENTRE TOWER 1

Kód pobočky

ESUNMMMYXXX

Název banky

E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD., YANGON BRANCH

Město

YANGON

ESUNMMMYXXX

Banka E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD., YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD., YANGON BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD., YANGON BRANCH.

Pobočky E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD., YANGON BRANCH

ESUNMMMYXXX

FLOOR 21, MYANMAR CENTRE TOWER 1, YANGON, 11201

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.