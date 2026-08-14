ESESNL2AMIG
Detaily kódu BIC/Swift banky NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER pomocí převodu přes Wise. Více informací
NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER
MIG
NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER
AMSTERDAM
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 429,59 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 429,59 CZK
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Nizozemsko
1. Chcete poslat peníze do země Nizozemsko
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat EUR příjemci v zemi Nizozemsko.
2. Vyberte a pošlete EUR
2. Vyberte a pošlete EUR
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu EUR, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
Posílejte peníze svým stylem
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER
Najděte kódy Swift různých poboček banky NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER.
Pobočky NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER
ESESNL2A014
AMSTERDAM, 1000 GD
ESESNL2A017
HERENGRACHT 469, AMSTERDAM, 1017 BS
ESESNL2A777
AMSTERDAM
ESESNL2ACPE
HERENGRACHT 469, AMSTERDAM, 1017 BS
ESESNL2ACSD
AMSTERDAM
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.