EQBLSSJBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky EQUITY BANK SOUTHERN SUDAN LIMITED HEAD OFFICE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

EQUITY BANK SOUTHERN SUDAN LIMITED HEAD OFFICE

Adresa pobočky

FLOOR 3, EQUITY PLAZA

Kód pobočky

EQBLSSJBXXX

Název banky

EQUITY BANK SOUTHERN SUDAN LIMITED HEAD OFFICE

Město

JUBA

EQBLSSJBXXX

Banka EQUITY BANK SOUTHERN SUDAN LIMITED HEAD OFFICE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky EQUITY BANK SOUTHERN SUDAN LIMITED HEAD OFFICE

Najděte kódy Swift různých poboček banky EQUITY BANK SOUTHERN SUDAN LIMITED HEAD OFFICE.

Pobočky EQUITY BANK SOUTHERN SUDAN LIMITED HEAD OFFICE

EQBLSSJBXXX

FLOOR 3, EQUITY PLAZA, JUBA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.