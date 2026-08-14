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Detaily kódu BIC/Swift banky EQUITY BANK SOUTHERN SUDAN LIMITED HEAD OFFICE
Detaily kódu Swift
EQUITY BANK SOUTHERN SUDAN LIMITED HEAD OFFICE
FLOOR 3, EQUITY PLAZA
EQBLSSJBXXX
EQUITY BANK SOUTHERN SUDAN LIMITED HEAD OFFICE
JUBA
Banka EQUITY BANK SOUTHERN SUDAN LIMITED HEAD OFFICE není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky EQUITY BANK SOUTHERN SUDAN LIMITED HEAD OFFICE
Najděte kódy Swift různých poboček banky EQUITY BANK SOUTHERN SUDAN LIMITED HEAD OFFICE.
Pobočky EQUITY BANK SOUTHERN SUDAN LIMITED HEAD OFFICE
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.