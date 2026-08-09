ECOVIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ECONOMY BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ECONOMY BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

Adresa pobočky

M.601/Z.11/D.8 PRINCESSES STREET

Kód pobočky

ECOVIQBAXXX

Název banky

ECONOMY BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

Město

BAGHDAD

ECOVIQBAXXX

Banka ECONOMY BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ECONOMY BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

Najděte kódy Swift různých poboček banky ECONOMY BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE.

Pobočky ECONOMY BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

ECOVIQBA616

ALJUMHORIYAH, BAGHDAD, 00964

ECOVIQBAXXX

M.601/Z.11/D.8 PRINCESSES STREET, BAGHDAD, 10001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.