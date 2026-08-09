EABDDJJDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky EAST AFRICA BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

EAST AFRICA BANK

Adresa pobočky

PLACE DU 27 JUIN

Kód pobočky

EABDDJJDXXX

Název banky

EAST AFRICA BANK

Město

DJIBOUTI

EABDDJJDXXX

Banka EAST AFRICA BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky EAST AFRICA BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky EAST AFRICA BANK.

Pobočky EAST AFRICA BANK

EABDDJJDXXX

PLACE DU 27 JUIN, DJIBOUTI, 77101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.