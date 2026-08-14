DEVPKMKMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES COMORES

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES COMORES

Adresa pobočky

PLACE DE FRANCE

Kód pobočky

DEVPKMKMXXX

Název banky

BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES COMORES

Město

MORONI

DEVPKMKMXXX

Banka BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES COMORES není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES COMORES

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES COMORES.

Pobočky BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES COMORES

DEVPKMKMXXX

PLACE DE FRANCE, MORONI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.