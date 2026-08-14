DEUTRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky DEUTSCHE BANK LTD.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

DEUTSCHE BANK LTD.

Adresa pobočky

SADOVNICHESKAYA STR 82

Kód pobočky

DEUTRUMMXXX

Název banky

DEUTSCHE BANK LTD.

Město

MOSCOW

DEUTRUMMXXX

Banka DEUTSCHE BANK LTD. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky DEUTSCHE BANK LTD.

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Pobočky DEUTSCHE BANK LTD.

DEUTRUMMF4C

LESNAYA STREET 5, MOSCOW, 125047

DEUTRUMMGME

MOSCOW

DEUTRUMMXXX

SADOVNICHESKAYA STR 82, MOSCOW, 125047

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.