DECDDJJDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE DE DEPOT ET CREDIT DJIBOUTI

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE DE DEPOT ET CREDIT DJIBOUTI

Adresa pobočky

PLACE LAGARDE

Kód pobočky

DECDDJJDXXX

Název banky

BANQUE DE DEPOT ET CREDIT DJIBOUTI

Město

DJIBOUTI

DECDDJJDXXX

Banka BANQUE DE DEPOT ET CREDIT DJIBOUTI není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE DE DEPOT ET CREDIT DJIBOUTI

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE DE DEPOT ET CREDIT DJIBOUTI.

Pobočky BANQUE DE DEPOT ET CREDIT DJIBOUTI

DECDDJJDXXX

PLACE LAGARDE, DJIBOUTI, 77101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.