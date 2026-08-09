DECDDJJDXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE DE DEPOT ET CREDIT DJIBOUTI
Detaily kódu Swift
BANQUE DE DEPOT ET CREDIT DJIBOUTI
PLACE LAGARDE
DECDDJJDXXX
BANQUE DE DEPOT ET CREDIT DJIBOUTI
DJIBOUTI
Banka BANQUE DE DEPOT ET CREDIT DJIBOUTI není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANQUE DE DEPOT ET CREDIT DJIBOUTI
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE DE DEPOT ET CREDIT DJIBOUTI.
Pobočky BANQUE DE DEPOT ET CREDIT DJIBOUTI
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.