DAYBIRT1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK DAY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK DAY

Adresa pobočky

VALI ASR AVE.PARVIN ST 45

Kód pobočky

DAYBIRT1XXX

Název banky

BANK DAY

Město

TEHRAN

DAYBIRT1XXX

Banka BANK DAY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK DAY

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK DAY.

Pobočky BANK DAY

DAYBIRT1XXX

VALI ASR AVE.PARVIN ST 45, TEHRAN, 1966835611

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.