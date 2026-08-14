DATARU33XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky DATABANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

DATABANK

Adresa pobočky

LENIN STREET 30

Kód pobočky

DATARU33XXX

Název banky

DATABANK

Město

IZHEVSK

DATARU33XXX

Banka DATABANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky DATABANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky DATABANK.

Pobočky DATABANK

DATARU33XXX

LENIN STREET 30, IZHEVSK, 426076

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.