CUPCRU55XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CREDIT UNION 'PAYMENT CENTER'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CREDIT UNION 'PAYMENT CENTER'

Adresa pobočky

KIROVA STREET 86 - NOVOSIBIRSK

Kód pobočky

CUPCRU55XXX

Název banky

CREDIT UNION 'PAYMENT CENTER'

Město

NOVOSIBIRSK

CUPCRU55XXX

Banka CREDIT UNION 'PAYMENT CENTER' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CREDIT UNION 'PAYMENT CENTER'

Najděte kódy Swift různých poboček banky CREDIT UNION 'PAYMENT CENTER'.

Pobočky CREDIT UNION 'PAYMENT CENTER'

CUPCRU55XXX

KIROVA STREET 86 - NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSK, 630102

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.