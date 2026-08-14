CTCBTWTP215

Detaily kódu BIC/Swift banky CTBC BANK CO., LTD

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Detaily kódu Swift

Pošlete peníze do Tchaj-wanu přes Wise a dorazí do 24 hodin. Více informací.

Název pobočky

CTBC BANK CO., LTD

Adresa pobočky

FLOOR 1, 213 SINYI RD JHONGJ, HENG

Kód pobočky

CTCBTWTP215

Název banky

CTBC BANK CO., LTD

Město

TAIPEI

CTCBTWTP215

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  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

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Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet
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    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky CTBC BANK CO., LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky CTBC BANK CO., LTD.

Pobočky CTBC BANK CO., LTD

CTCBTWTP003

FLOOR 6F, 168 JINGMAO 2ND ROAD, TAIPEI, 115

CTCBTWTP004

FLOOR 6F, 168 JINGMAO 2ND ROAD, TAIPEI, 115

CTCBTWTP012

FLOOR 1, 965 JIESHOU RD, E CITY, TAOYUAN, 334

CTCBTWTP015

122 TUNHUA NORTH ROAD, TAIPEI, 105

CTCBTWTP023

FLOOR 1, 233 FUXING 1ST RD, TAOYUAN, 333

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.