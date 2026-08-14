CRPPIT2P154
Detaily kódu BIC/Swift banky CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. pomocí převodu přes Wise. Více informací
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
VIA DI NOVOLI, 79A
154
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
FIRENZE
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- Můžete ušetřit až 437,24 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
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Jak Wise funguje
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Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat EUR příjemci v zemi Itálie.
2. Vyberte a pošlete EUR
2. Vyberte a pošlete EUR
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu EUR, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
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Peníze můžete poslat přes kartu Wise. Platba debetní kartou je snadná a rychlá a obvykle levnější než platba kreditní kartou.
Platba kreditní kartou je snadná a rychlá, ale dražší. Wise přijímá karty Visa, Mastercard a některé karty Maestro.
U plateb Swift se účtují poplatky navíc a tyto platby mohou být dražší než převody přes Wise.
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Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
Najděte kódy Swift různých poboček banky CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A..
Pobočky CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
CRPPIT2P001
VIA POGGIALI, 18, PIACENZA, 29121
CRPPIT2P004
VIA CAVOUR, 30, PIACENZA, 29121
CRPPIT2P005
VIA ROMA, 135, PIACENZA, 29121
CRPPIT2P006
VIA XXI APRILE, 1, PIACENZA, 29121
CRPPIT2P007
VIA C. COLOMBO D/E, 101, PIACENZA, 29121
CRPPIT2P008
VIALE DANTE ALIGHIERI, 14, PIACENZA, 29122
CRPPIT2P009
VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 16/18, PIACENZA, 29100
CRPPIT2P010
AGAZZANO, 29010
CRPPIT2P011
BETTOLA, 29021
CRPPIT2P012
BOBBIO, 29022
CRPPIT2P013
BORGONOVO VAL TIDONE, 29011
CRPPIT2P014
CAORSO, 29012
CRPPIT2P015
CARPANETO PIACENTINO, 29013
CRPPIT2P016
CASTELL'ARQUATO, 29014
CRPPIT2P017
CASTEL SAN GIOVANNI, 29015
CRPPIT2P018
CORTEMAGGIORE, 29016
CRPPIT2P019
FERRIERE, 29024
CRPPIT2P020
FIORENZUOLA D'ARDA, 29017
CRPPIT2P021
GRAGNANO TREBBIENSE, 29010
CRPPIT2P022
LUGAGNANO VAL D'ARDA, 29018
CRPPIT2P023
MONTICELLI D'ONGINA, 29010
CRPPIT2P024
OTTONE, 29026
CRPPIT2P025
PIANELLO VAL TIDONE, 29010
CRPPIT2P026
PODENZANO, 29027
CRPPIT2P027
PONTE DELL'OLIO, 29028
CRPPIT2P028
PONTENURE, 29010
CRPPIT2P029
RIVERGARO, 29029
CRPPIT2P030
29019 SAN GIORGIO PIACENTINO, SAN GIORGIO PIACENTINO, 29019
CRPPIT2P031
TRAVO, 29020
CRPPIT2P032
PIAZZA ASCOLI - ANG.VIA STOPPANI, MILANO, 20129
CRPPIT2P033
VILLANOVA SULL'ARDA, 29010
CRPPIT2P034
ZIANO PIACENTINO, 29010
CRPPIT2P035
ROVELETO, CADEO, 29010
CRPPIT2P036
ROTTOFRENO, 29010
CRPPIT2P037
ALSENO, 29010
CRPPIT2P038
MORFASSO, 29020
CRPPIT2P039
CALENDASCO, 29010
CRPPIT2P040
PIAZZA CAIROLI, 3, CODOGNO, 26845
CRPPIT2P041
PIAZZA FILADRAMMATICI, 1, CREMONA, 26100
CRPPIT2P042
VIA CAMPARI, 12, PAVIA, 27100
CRPPIT2P043
VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 7, MILANO, 20145
CRPPIT2P044
VIA VITTOR PISANI, 10, MILANO, 20124
CRPPIT2P045
PIAZZA DUCALE, 43, VIGEVANO, 27029
CRPPIT2P046
PIAZZA VOLTA, 4, VIGEVANO, 27029
CRPPIT2P047
CORSO MILANO, 65/B, VIGEVANO, 27029
CRPPIT2P048
VIALE DEI MILLE, 107, VIGEVANO, 27029
CRPPIT2P049
CASSOLNOVO, 27023
CRPPIT2P050
GAMBOLO', 27025
CRPPIT2P051
TROMELLO, 27020
CRPPIT2P052
PARONA, 27020
CRPPIT2P053
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 18, CESENA, 47521
CRPPIT2P054
VIA FILIPPO TURATI, 40, MILANO, 20121
CRPPIT2P055
VIA S. LAVAGNINI, 38, FIRENZE, 50129
CRPPIT2P056
ROTTOFRENO, 29010
CRPPIT2P057
PIAZZALE UDINE, 3, MILANO, 20132
CRPPIT2P058
MORTARA, 27036
CRPPIT2P059
GARLASCO, 27026
CRPPIT2P060
VIA DELLE FORZE ARMATE, 260, MILANO, 20152
CRPPIT2P061
VIA DELLA FABBRICHINA, 2, AGLIANA, 51031
CRPPIT2P062
ABBIATEGRASSO, 20081
CRPPIT2P063
29010 CASTELVETRO PIACENTINO, CASTELVETRO PIACENTINO, 29010
CRPPIT2P064
MEDE, 27035
CRPPIT2P065
VIA DI BRERA, 34R, GENOVA, 16121
CRPPIT2P066
VIA VOLTURNO, 41, LODI, 26900
CRPPIT2P067
VIA FLORUZZI, 3, PIACENZA, 29121
CRPPIT2P068
GOSSOLENGO, 29020
CRPPIT2P069
VIA ANITA GARIBALDI, 8-10, CESENATICO, 47042
CRPPIT2P071
CASTEGGIO, 27045
CRPPIT2P072
PIAZZALE DI PORTA LODOVICA, 1-3, MILANO, 20136
CRPPIT2P073
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 27, MERCATO SARACENO, 47025
CRPPIT2P074
STRADELLA, 27049
CRPPIT2P075
VIA CORRADINO D'ASCANIO, 4, MILANO, 20142
CRPPIT2P076
PIAZZA XX SETTEMBRE, 5, FAGNANO OLONA, 21054
CRPPIT2P077
VIGOLZONE, 29020
CRPPIT2P078
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 18, BIENTINA, 56031
CRPPIT2P079
VIA XX SETTEMBRE, 187R, GENOVA, 16121
CRPPIT2P080
PIAZZETTA BALESTRINO, 3, SESTRI, GENOVA, 16154
CRPPIT2P081
VIA NAZIONALE, 152 - 56020, MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, 56020
CRPPIT2P082
VIA MANFREDI, 128, PIACENZA, 29122
CRPPIT2P083
VIA GIACOMO PUCCINI, 167, CALENZANO, 50041
CRPPIT2P084
VIA BORELLO, 491, CESENA, 47522
CRPPIT2P085
VIA ROMA, 14, GATTEO, 47043
CRPPIT2P086
PIAZZA MORELLI, 25, ROMA, 00151
CRPPIT2P087
EMPOLI, 50053
CRPPIT2P088
VIA ROMA, 4, BORDIGHERA, 18012
CRPPIT2P089
MANERBIO, 25025
CRPPIT2P090
VIA FELICE CASCIONE, 72A, IMPERIA, 18100
CRPPIT2P091
VIA CIRO MENOTTI, 391, MODENA, 41100
CRPPIT2P092
FORTE DEI MARMI, 55042
CRPPIT2P093
VIA DE' BARDI, 50-52R, FIRENZE, 50125
CRPPIT2P094
PIAZZA FIRENZE, 1, LASTRA A SIGNA, 50055
CRPPIT2P095
VIA DEI FOSSI, 10, CERRETO GUIDI, 50050
CRPPIT2P097
VIA ROMA, 18D, VENTIMIGLIA, 18039
CRPPIT2P100
VIA FARNESIANA, 58, PIACENZA, 29122
CRPPIT2P101
VIA TADDEO ALDEROTTI, 20H, FIRENZE, 50139
CRPPIT2P102
AREZZO, 52100
CRPPIT2P104
VIA AURELIA, 147, CASTAGNETO CARDUCCI, 57022
CRPPIT2P105
VIA G. DI VITTORIO, 14, NETO, SESTO FIORENTINO, 50019
CRPPIT2P106
VIA C. MONTEVERDI, 45-47, QUINTO, SESTO FIORENTINO, 50019
CRPPIT2P107
VIA P. GIARDINI, 145, MODENA, 41100
CRPPIT2P108
VIA BORGO FAUSTO, 15/17, LONGIANO, 47020
CRPPIT2P109
VIALE FRANCESCO PETRARCA, 37, LIVORNO, 57124
CRPPIT2P110
VIALE CATALANI, 229, LUCCA, 55100
CRPPIT2P111
LARGO GRAMSCI, 15, POGGIBONSI, 53036
CRPPIT2P112
CORSO RACCONIGI, 135B, TORINO, 10141
CRPPIT2P113
RIVOLI, 10098
CRPPIT2P114
ORBASSANO, 10043
CRPPIT2P115
VIA FRANCESCO GRIMALDI, 149, ROMA, 00146
CRPPIT2P116
SASSUOLO, 41049
CRPPIT2P117
VIA DI TORREVECCHIA, 321, ROMA, 00168
CRPPIT2P118
RONCOFERRARO, 46037
CRPPIT2P119
VIA CORTINA D AMPEZZO, 359-365, ROMA, 00135
CRPPIT2P120
VIA GIOLITTI, 1, TORINO, 10123
CRPPIT2P121
VALENZA, 15048
CRPPIT2P122
VIA PALEOCAPA, ANGOLO CORSO IT, SAVONA, 17100
CRPPIT2P123
VINOVO, 10048
CRPPIT2P124
VIA ARRIGO BOITO, 65, MONZA, 20900
CRPPIT2P125
VIA PRINCIPI D'ACAJA, 39, TORINO, 10138
CRPPIT2P126
CORSO GIULIO PERTICARI, 2 - 47039, SAVIGNANO SUL RUBICONE, 47039
CRPPIT2P127
VIA GEROLAMO BORGAZZI, 5, MONZA, 20900
CRPPIT2P128
VIA BENCIVENNI RUCELLAI, 2-2A, CAMPI BISENZIO, 50013
CRPPIT2P129
VIA GUGLIELMO MARCONI, 69B, FIRENZE, 50131
CRPPIT2P130
VIALE EUROPA, 126, ROMA, 00144
CRPPIT2P131
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 10, VIGNOLA, 41058
CRPPIT2P132
VIA L. GINZBURG ANGOLO VIA, CESENA, 47521
CRPPIT2P133
VIA UGO FOSCOLO, 18, FIORENZUOLA D'ARDA, 29017
CRPPIT2P134
VIA DEI MILLE, 10, ALBENGA, 17031
CRPPIT2P135
VIA PIETRAPIANA, 78, FIRENZE, 50121
CRPPIT2P136
VIA CISA LIGURE, 13, GUASTALLA, 42016
CRPPIT2P137
PIAZZA COLONNA, 361, ROMA, 00187
CRPPIT2P138
VIA MAZZINI, 4, CASALECCHIO DI RENO, 40033
CRPPIT2P139
VIA DE SONNAZ, 24, IMPERIA, 18100
CRPPIT2P140
PIAZZA GARIBALDI, 38, CASTELFRANCO EMILIA, 41013
CRPPIT2P141
PIAZZALE DI PORTA REGGIO, 3, CORREGGIO, 42015
CRPPIT2P142
CORSO ALESSANDRO DE STEFANIS, 177R, GENOVA, 16139
CRPPIT2P143
REGGIO NELL'EMILIA, 42121
CRPPIT2P144
REGGIO NELL'EMILIA, 42121
CRPPIT2P145
REGGIO NELL'EMILIA, 42121
CRPPIT2P146
VIA GUGLIELMO OBERDAN, 15R, GENOVA, 16167
CRPPIT2P147
NONANTOLA, 41015
CRPPIT2P148
MARANELLO, 41053
CRPPIT2P149
VIA BOLZANETO R, 22/A, GENOVA, 16162
CRPPIT2P150
CORSO VALLISNERI, 11B, SCANDIANO, 43019
CRPPIT2P151
VIA BOIARDO, 2D, BAGNOLO IN PIANO, 42011
CRPPIT2P152
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, CAVEZZO, 41032
CRPPIT2P153
VIALE SAN CONCORDIO, 839, LUCCA, 55100
CRPPIT2P154
VIA DI NOVOLI, 79A, FIRENZE, 50127
CRPPIT2P155
LARGO TREVISO, 4, PISTOIA, 51100
CRPPIT2P156
VIALE GIOVANNI PACINI, 75, LUCCA, 55100
CRPPIT2P157
VIA DI NOVOLI, 57, FIRENZE, 50127
CRPPIT2P158
PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA', 14-1, LA SPEZIA, 19124
CRPPIT2P159
CORSO DELLA GIOVECCA, 41, FERRARA, 44100
CRPPIT2P160
VIA ADRIANO CECIONI, 64, FIRENZE, 50142
CRPPIT2P161
VIA BALDASSARRE BIASSA, 77, LA SPEZIA, 19121
CRPPIT2P162
PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 43, LA SPEZIA, 19121
CRPPIT2P163
VIALE VASCO PRATOLINI, 19, FIRENZE, 50124
CRPPIT2P164
VIA SCIPIONE AMMIRATO, 63/A, FIRENZE, 50136
CRPPIT2P165
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 11, LA SPEZIA, 19121
CRPPIT2P166
VIA TIBALDI, 5, MILANO, 20136
CRPPIT2P167
PIAZZA TORQUATO TASSO, 2-3, SERRAMAZZONI, 41028
CRPPIT2P168
PIAZZALE TRIESTE, 20, SAN MINIATO, 56020
CRPPIT2P169
PIAZZA GARIBALDI, 1-3, SOGLIANO AL RUBICONE, 47030
CRPPIT2P170
CORSO MAZZINI, 121, GAMBETTOLA, 47035
CRPPIT2P171
VIALE ALESSANDRO MANETTI, 1, GROSSETO, 58100
CRPPIT2P172
LARGO VALTOURNANCHE, 15, ROMA, 00141
CRPPIT2P173
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA, 10, REGGIOLO, 42046
CRPPIT2P174
VIA GIULIO CESARE, 9, GATTEO A MARE, GATTEO, 47043
CRPPIT2P175
VIALE ARMANDO DIAZ, 194, MONTEVARCHI, 52025
CRPPIT2P176
VIA SAN GIOVANNI, 65 - 56020, MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, 56020
CRPPIT2P177
VIA ELBANO GASPERI, 3, FIRENZE, 50131
CRPPIT2P178
CORSO ITALIA, 73, SAN GIOVANNI VALDARNO, 52027
CRPPIT2P179
PIAZZA SAVONA, 8, ALBA, 12051
CRPPIT2P180
VIA PAPINIANO, 59, MILANO, 20123
CRPPIT2P181
VIA GAETANO PREVIATI, 72, MILANO, 20149
CRPPIT2P182
LARGO DEL DUOMO, 22, LIVORNO, 57123
CRPPIT2P183
VIA ALDO MORO, 289, FROSINONE, 03100
CRPPIT2P184
VIA EMANUELE FILIBERTO, 10, LATINA, 04100
CRPPIT2P185
VIALE DANTE, 97, CASSINO, 03043
CRPPIT2P186
CORSO GIULIO PERTICARI, 2 - 47039, SAVIGNANO SUL RUBICONE, 47039
CRPPIT2P187
VIA GREGORIO VII, 365, ROMA, 00165
CRPPIT2P188
VIA SARZANA, 29, MIGLIARINA, LA SPEZIA, 19125
CRPPIT2P189
VIA TIBURTINA, 621, ROMA, 00157
CRPPIT2P190
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 47, VIAREGGIO, 55049
CRPPIT2P191
VIA DELLA CHIESA, 2, CASTELFRANCO DI SOTTO, 56020
CRPPIT2P192
VIA GIUSEPPE VALENTINI, 4, PRATO, 59100
CRPPIT2P193
VIA EMILIA, 160, SAN LAZZARO DI SAVENA, 40068
CRPPIT2P194
VIA CERVESE, 1398, CESENA, 47521
CRPPIT2P195
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 39, PESCIA, 51017
CRPPIT2P196
VIA CHIASSATELLO, 1, PISA, 56121
CRPPIT2P197
LARGO EUROPA, 6, DALMINE, 24044
CRPPIT2P198
VIA ZAVAGLIA, 600, CESENA, 47522
CRPPIT2P199
VIA ARMORARI, 4, MILANO, 20123
CRPPIT2P200
CORSO DUOMO, 41, MODENA, 41121
CRPPIT2P201
VIA A. CASATI, 88, ARCORE, 20862
CRPPIT2P202
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 25, SAN PIETRO IN CASALE, 40018
CRPPIT2P203
S. DA STATALE ROMANA ZUCCONA, BAGNOLO SAN VITO, 46031
CRPPIT2P204
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 6, SARZANA, 19038
CRPPIT2P205
CORSO D'AUGUSTO, 62, RIMINI, 47921
CRPPIT2P206
PIAZZA XX SETTEMBRE, BORGOMANERO, 28021
CRPPIT2P207
VIA SCORNIGIANA TRAVERSA A, 7, PISA, 56121
CRPPIT2P208
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 46, SAN FELICE SUL PANARO, 41038
CRPPIT2P209
BRESSANA BOTTARONE, 27042
CRPPIT2P210
PIAZZA RISORGIMENTO, GALLARATE, 21013
CRPPIT2P211
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 43, CUSANO MILANINO, 20095
CRPPIT2P212
VIA GASPARE LUIGI SPONTINI, 45, PRATO, 59100
CRPPIT2P213
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI, 7, SIENA, 53100
CRPPIT2P214
VIADANA, 46019
CRPPIT2P215
PIAZZA BOCCACCIO, 53, CERTALDO, 50052
CRPPIT2P216
CORTEOLONA, 27014
CRPPIT2P217
CREMA, 26013
CRPPIT2P218
CORSO MAZZINI, 2, CREMONA, 26100
CRPPIT2P219
VIA DANTE, 236, CREMONA, 26100
CRPPIT2P220
VIA NINO GERINI, 62, LERICI, 19032
CRPPIT2P221
VIA FLAMINIA, 62, RIMINI, 47923
CRPPIT2P222
VIA MARSALA, 18, LODI, 26900
CRPPIT2P223
VIA OBERDAN, 21/23, MANTOVA, 46100
CRPPIT2P224
CORSO ITALIA, 22, LEVANTO, 19015
CRPPIT2P225
MARMIROLO, 46045
CRPPIT2P226
MELEGNANO, 20077
CRPPIT2P227
VIA ARMORARI, 4, MILANO, 20123
CRPPIT2P228
VIA FARINI, 82, MILANO, 20159
CRPPIT2P229
PIAZZA VELASCO, 4, MILANO, 20122
CRPPIT2P230
VIA F. FILZI, 25, MILANO, 56025
CRPPIT2P231
VIA P. VERRI, 2, MILANO, 20121
CRPPIT2P232
VIA CHIUSURA, 22 - 54028, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA, 54028
CRPPIT2P233
PANDINO, 26025
CRPPIT2P234
VIA EUROPA LOC.BARBARASCO, TRESANA, 54012
CRPPIT2P235
VIA DELLA GIULIANA, 41, ROMA, 00195
CRPPIT2P236
PIEVE D'OLMI, 26040
CRPPIT2P237
PIZZIGHETTONE, 26026
CRPPIT2P238
BELGIOIOSO, 27011
CRPPIT2P239
VIA BRINIATI, 20, BRUGNATO, 19020
CRPPIT2P240
ROBECCO D'OGLIO, 26010
CRPPIT2P241
ROMANENGO, 26014
CRPPIT2P242
BRONI, 27043
CRPPIT2P243
SANT'ANGELO LODIGIANO, 26866
CRPPIT2P244
SAN GIOVANNI IN CROCE, 26037
CRPPIT2P245
SAN GIULIANO MILANESE, 20098
CRPPIT2P246
SESTO ED UNITI, 26028
CRPPIT2P247
SORESINA, 26015
CRPPIT2P248
VIA MANZONI, 1, CEPARANA, BOLANO, 19020
CRPPIT2P249
VIA MARECCHIESE, 32, RIMINI, 47923
CRPPIT2P250
TRIGOLO, 26018
CRPPIT2P251
VESCOVATO, 26039
CRPPIT2P252
VIA IMPERIA, 35-37, MILANO, 20142
CRPPIT2P253
VIALE MONZA, 2, MILANO, 20127
CRPPIT2P254
ROVERBELLA, 46048
CRPPIT2P255
VIA RIPAMONTI, 177, MILANO, 20141
CRPPIT2P256
VIA PISTRUCCI, 25, MILANO, 20137
CRPPIT2P257
VIA MUSSI, 4, MILANO, 20154
CRPPIT2P258
PIAZZA FRATTINI, 19, MILANO, 20146
CRPPIT2P259
CASALBUTTANO ED UNITI, 26011
CRPPIT2P260
VIA CAVOUR, 40-42, CASALMAGGIORE, 26041
CRPPIT2P261
CASALPUSTERLENGO, 26841
CRPPIT2P262
VIA PR. BONNET, 10, MILANO, 20154
CRPPIT2P263
46043 CASTIGLIONE DELLE, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 46043
CRPPIT2P264
CASTELLUCCHIO, 46014
CRPPIT2P265
SESTO SAN GIOVANNI, 20099
CRPPIT2P266
CASTEL VERDE, 26022
CRPPIT2P267
OSTIGLIA, 46035
CRPPIT2P268
CERTOSA DI PAVIA, 27012
CRPPIT2P269
PIEVE PORTO MORONE, 27017
CRPPIT2P270
VIA ROMA, 14, LICCIANA NARDI, 54016
CRPPIT2P271
VIA DE' VECCHIETTI, 5R, FIRENZE, 50123
CRPPIT2P272
PIAZZA ALBERTO MARVELLI, 8, RIMINI, 47921
CRPPIT2P273
VIA GUERCINO, 2, CENTO, 44042
CRPPIT2P274
VIA GUGLIELMO MARCONI, 49, PERUGIA, 06121
CRPPIT2P275
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, 20063
CRPPIT2P276
VIA ALFONSO LAMARMORA, 21, BIELLA, 13900
CRPPIT2P277
VIA DELLA MOSCOVA, 53, MILANO, 20121
CRPPIT2P279
PIAZZA DEI CADUTI, 14, VITERBO, 01100
CRPPIT2P280
VIA ENNIO COLETTI, 49, RIMINI, 47921
CRPPIT2P281
LUNGARNO GAMBACORTI, 24, PISA, 56125
CRPPIT2P282
CORSO CENTOCELLE, 47-49, CIVITAVECCHIA, 00053
CRPPIT2P283
PIAZZA DEI TRIBUNI, 64, ROMA, 00175
CRPPIT2P284
CARPI, 41012
CRPPIT2P285
CINISELLO BALSAMO, 20092
CRPPIT2P286
VIA DI S. CROCE IN GERUSALEMME, 81C, ROMA, 00185
CRPPIT2P287
PIAZZA DEI CONSOLI, 55-55A, ROMA, 00175
CRPPIT2P289
VIA ROMA, 62, SANREMO, 18038
CRPPIT2P290
PIAZZA MATTEOTTI, 24 - 19037, SANTO STEFANO DI MAGRA, 19037
CRPPIT2P291
CESANO BOSCONE, 20090
CRPPIT2P292
27028 SAN MARTINO SICCOMARIO, SAN MARTINO SICCOMARIO, 27028
CRPPIT2P293
PAULLO, 20067
CRPPIT2P294
VIA DELLA REPUBBLICA, 118, ROSIGNANO MARITTIMO, 57012
CRPPIT2P295
CASTEL D'ARIO, 46033
CRPPIT2P296
VIA ROMA, 34, SESTA GODANO, 19020
CRPPIT2P297
VIA VITTORIA, 2, BOLOGNA, 40133
CRPPIT2P299
PIAZZA F. CENTI, 1, VEZZANO LIGURE, 19020
CRPPIT2P300
VIA PARISIO, 2-4, BOLOGNA, 40141
CRPPIT2P301
VIA MONTEGRAPPA, BOLOGNA, 40121
CRPPIT2P302
VIA ROMA, 49, MONTEROSSO AL MARE, 19016
CRPPIT2P303
VIA XXIII SETTEMBRE, 101, RIMINI, 47921
CRPPIT2P304
VIA AUGUSTO CONTI, 40, SAN MINIATO, 56028
CRPPIT2P305
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 5, PORTOVENERE, 19025
CRPPIT2P306
PIAZZA E. BERLINGUER, 11, SIGNA, 50058
CRPPIT2P307
VIA LEONIDA REPACI, 18, VIAREGGIO, 55049
CRPPIT2P308
VIA CORIANO, 58, RIMINI, 47924
CRPPIT2P309
VIA DEGLI ARGINI, 18-20, BORGO SAN LORENZO, 50032
CRPPIT2P310
VIA BARBERINESE, 90, CAMPI BISENZIO, 50013
CRPPIT2P311
VIA VOLTERRANA, 149, CAPANNOLI, 56033
CRPPIT2P312
VIALE XX SETTEMBRE, 83, CARRARA, 54033
CRPPIT2P313
PIAZZA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 1, CASTELFIORENTINO, 50051
CRPPIT2P314
VIA CALATAFIMI, 64, CASTELFRANCO DI SOTTO, 56022
CRPPIT2P315
VIA EMILIA, 2890, LONGIANO, 47020
CRPPIT2P316
VIA G.MATTEOTTI, 60, SAN MAURO PASCOLI, 47030
CRPPIT2P317
LARGO BORTOLO BELOTTI, 5, BERGAMO, 24121
CRPPIT2P318
VICOLO DEL PORTO, 1, LOVERE, 24065
CRPPIT2P319
VIGHIZOLLO -PIAZZA PIAVE, CANTU', 22063
CRPPIT2P320
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 2, CANZO, 22035
CRPPIT2P321
VIA PIETRO BOLDONI, 1, COMO, 22100
CRPPIT2P322
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 275A, CECINA, 57023
CRPPIT2P323
VIA OLTRECOLLE, 39, COMO, 22100
CRPPIT2P324
VIA GIULIETTA MASINA, 16, RIMINI, 47921
CRPPIT2P325
VIA CASE SPARSE, 11, DOMASO, 22013
CRPPIT2P326
VIA DANTE, 32, ERBA, 22036
CRPPIT2P327
VIA CROCIFISSO, 22, FIGINO SERENZA, 22060
CRPPIT2P328
PIAZZA BROLO SAN VITO, LOMAZZO, 22074
CRPPIT2P329
VIA IV NOVEMBRE, 17, MENAGGIO, 22017
CRPPIT2P330
VIA COLOMBANO, 27, PORLEZZA, 22018
CRPPIT2P331
PIAZZA RIO FINALE, 93, RIOMAGGIORE, 19017
CRPPIT2P332
VIA PROVINCIALE, 12, TAVERNERIO, 22038
CRPPIT2P333
VIA GIOSUE' MAGNI, 5, BRIVIO, 23883
CRPPIT2P334
VIA ADAMELLO, 8, LECCO, 23900
CRPPIT2P335
VIA NAZARIO SAURO, 96, CERVIA, 48015
CRPPIT2P336
VIALE PAVIA, 30, LODI, 26900
CRPPIT2P337
LARGO VOLONTARI DEL SANGUE, DESIO, 20033
CRPPIT2P338
VIA MANZONI, 25, GARBAGNATE MILANESE, 20024
CRPPIT2P339
PIAZZA XX SETTEMBRE, 15, FORLI', 47121
CRPPIT2P340
VIA MONTE CERVINO, 3, MONZA, 20900
CRPPIT2P341
CORSO CAMILLO BENSO CAVOUR, 12, PAVIA, 27100
CRPPIT2P342
PIAZZA MERCATO, 2 - 27039, SANNAZZARO DE' BURGONDI, 27039
CRPPIT2P343
VIALE RIMEMBRANZE, 45, RIMINI, 47924
CRPPIT2P344
PIAZZA A. MANZONI, 17, BUSTO ARSIZIO, 21052
CRPPIT2P345
VIALE BOCCACCIO, 36, BUSTO ARSIZIO, 21052
CRPPIT2P346
VIA CAVOUR, 37, EMPOLI, 50053
CRPPIT2P347
VIALE 5 GIORNATE, 7, CARONNO PERTUSELLA, 21042
CRPPIT2P348
VIA PIAVE, 49, OLGIATE OLONA, 21057
CRPPIT2P349
VIA GOFFREDO MAMELI, 3, TRADATE, 21049
CRPPIT2P350
VIA WALTER MARCOBI, 4, VARESE, 21100
CRPPIT2P351
VIA TONALE, 3, VARESE, 21100
CRPPIT2P352
CORSO ROMA, 5, ALESSANDRIA, 15100
CRPPIT2P353
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 19, CASALE MONFERRATO, 15033
CRPPIT2P354
VIA IV NOVEMBRE, 5, CASSANO SPINOLA, 15063
CRPPIT2P355
VIA SOLFERINO, 2, CASTELNUOVO SCRIVIA, 15053
CRPPIT2P356
VIA VOLTAGGIO, 1, GAVI, 15066
CRPPIT2P357
CORSO ROMUALDO MARENCO, 30, NOVI LIGURE, 15067
CRPPIT2P358
CORSO MATTEOTTI LOC.SAN TERENZO, 24, LERICI, 19032
CRPPIT2P359
VIA ANSELMI, SAN SEBASTIANO CURONE, 15056
CRPPIT2P360
CORSO GIUSEPPE ROMITA, 10, TORTONA, 15057
CRPPIT2P361
VIA VITTORIO VENETO, 5, VIGUZZOLO, 15058
CRPPIT2P362
VIA MARECCHIESE, 204, RIMINI, 47922
CRPPIT2P363
CORSO VITTORIO ALFIERI, 213, ASTI, 14100
CRPPIT2P364
VIA DEI RONDINELLI, 4, FIRENZE, 50123
CRPPIT2P365
VIA BENEDETTO CAIROLI, 4, NOVARA, 28100
CRPPIT2P366
VIA GALILEO GALILEI, 15, NOVARA, 28100
CRPPIT2P367
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 1, TRECATE, 28069
CRPPIT2P368
PIAZZALE ALBA SERENA, 5, BRUINO, 10090
CRPPIT2P369
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 17, CARMAGNOLA, 10022
CRPPIT2P370
PIAZZA UMBERTO I, CHIERI, 10023
CRPPIT2P371
PIAZZA BEATO ANGELO CARLETTI, 3, CHIVASSO, 10034
CRPPIT2P372
CORSO COSTANTINO NIGRA, 60, IVREA, 10015
CRPPIT2P373
VIA CIPRO, 59, ROMA, 00136
CRPPIT2P374
VIA TORINO, 57, NICHELINO, 10042
CRPPIT2P375
CORSO TORINO, 50, RIVAROLO CANAVESE, 10086
CRPPIT2P376
VIA G. MAZZINI, 12, SETTIMO TORINESE, 10036
CRPPIT2P377
PIAZZA DE AMICIS, 121, TORINO, 10126
CRPPIT2P379
CORSO PESCHIERA, 152, TORINO, 10138
CRPPIT2P381
CORSO REGINA MARGHERITA, 85, TORINO, 10124
CRPPIT2P382
VIA RAFFAELE CADORNA, 24, TORINO, 10136
CRPPIT2P383
CORSO MONTE CUCCO, 108, TORINO, 10141
CRPPIT2P384
VIA SAN MARINO, 73, TORINO, 10137
CRPPIT2P385
CORSO TRAIANO, 140, TORINO, 10127
CRPPIT2P386
CORSO RE UMBERTO, 64, TORINO, 10128
CRPPIT2P387
CORSO GIUSEPPE GABETTI, 2, TORINO, 10131
CRPPIT2P388
VIA PACE, 8, CASTELNUOVO MAGRA, 19033
CRPPIT2P389
VIALE BRUNO BUOZZI, 132, FUCECCHIO, 50054
CRPPIT2P391
VIA AURELIA, 254, ORTONOVO, 19034
CRPPIT2P392
CORSO UNIONE SOVIETICA, 483, TORINO, 10135
CRPPIT2P393
CORSO GROSSETO, 229, TORINO, 10147
CRPPIT2P394
CORSO TRAPANI, 71, TORINO, 10139
CRPPIT2P395
CORSO FRANCIA, 312, TORINO, 10093
CRPPIT2P396
VIA FIUME, 297, LA SPEZIA, 19122
CRPPIT2P397
VIA XXV APRILE, 16 A, AMEGLIA, 19031
CRPPIT2P398
PIAZZA I MAGGIO, 6, TROFARELLO, 10028
CRPPIT2P399
VIA ATTILIO BINDA, 25, DOMODOSSOLA, 28845
CRPPIT2P400
PIAZZA IRNERIO ANGOLO VIA B. DA SA, ROMA, 00165
CRPPIT2P401
VIA M. D'AZEGLIO, 10, PARMA, 43125
CRPPIT2P402
VIA EMILIA OVEST, 10, PARMA, 43126
CRPPIT2P403
PIAZZALE V. EMANUELE, 11,5A, PARMA, 43100
CRPPIT2P404
VIALE MENTANA, 131, PARMA, 43121
CRPPIT2P405
VIA ROMA, 1, BARDI, 43032
CRPPIT2P406
BEDONIA, 43041
CRPPIT2P407
BERCETO, 43042
CRPPIT2P408
VIA NAZIONALE, 27, BORGO VAL DI TARO, 43043
CRPPIT2P409
BUSSETO, 43011
CRPPIT2P410
CALESTANO, 43030
CRPPIT2P411
COLLECCHIO, 43044
CRPPIT2P412
COLORNO, 43052
CRPPIT2P413
CORNIGLIO, 43021
CRPPIT2P414
VIA GAMSCI, 41, FIDENZA, 43036
CRPPIT2P415
FONTANELLATO, 43012
CRPPIT2P416
FORNOVO DI TARO, 43045
CRPPIT2P417
VIA O. FERRARI, 9, LANGHIRANO, 43013
CRPPIT2P418
LESIGNANO DE' BAGNI, 43037
CRPPIT2P419
MEDESANO, 43014
CRPPIT2P420
NEVIANO DEGLI ARDUINI, 43024
CRPPIT2P421
NOCETO, 43015
CRPPIT2P422
PALANZANO, 43025
CRPPIT2P423
VIA AURELIA NORD LOC.PADIVARMA, 54, BEVERINO, 19020
CRPPIT2P424
VIA SCALI DELLE PIETRE, 25, LIVORNO, 57123
CRPPIT2P425
ROCCABIANCA, 43010
CRPPIT2P426
PIAZZA BERNARDO TANUCCI, 20R, FIRENZE, 50134
CRPPIT2P427
VIA ROMAGNOSI, 10, SALSOMAGGIORE TERME, 43039
CRPPIT2P428
VIA AURELIA LOC.TERMO, 8, VEZZANO LIGURE, 19020
CRPPIT2P429
SAN SECONDO PARMENSE, 43017
CRPPIT2P430
SISSA TRECASALI, 43018
CRPPIT2P431
SORAGNA, 43019
CRPPIT2P432
VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 5A, SORBOLO MEZZANI, 43058
CRPPIT2P433
PIAZZA VITTORIO VENETO, 45, TRAVERSETOLO, 43029
CRPPIT2P434
TRECASALI, 43018
CRPPIT2P435
ZIBELLO, 43010
CRPPIT2P436
MEDESANO, 43014
CRPPIT2P437
PONTE TARO, FONTEVIVO, 43010
CRPPIT2P438
BASILICANOVA, MONTECHIARUGOLO, 43030
CRPPIT2P439
VIA EUGENIO CHIESA, 1, MASSA, 54100
CRPPIT2P440
PIAZZALE BARBIERI, 29A, PARMA, 43100
CRPPIT2P441
ALBARETO, 43051
CRPPIT2P442
SOLIGNANO, 43040
CRPPIT2P443
VIA PADRE REGINALDO GIULIANI, 10, LA SPEZIA, 19125
CRPPIT2P444
VARSI, 43049
CRPPIT2P445
VIA C. FARINI, 71, PARMA, 43121
CRPPIT2P446
STRADA MERCATI, 9B, PARMA, 43126
CRPPIT2P447
VIA DEL MOLO, LA SPEZIA, 19126
CRPPIT2P448
VIALE DANTE, 2, RICCIONE, 47838
CRPPIT2P449
VIA ABBEVARATOIA, 4D, PARMA, 43126
CRPPIT2P450
PIAZZA LODOVICO CERVA, 12, ROMA, 00143
CRPPIT2P451
PIAZZA DELLA RADIO, 30, ROMA, 00146
CRPPIT2P452
VIA UNIVERSITA, 1A, PARMA, 43121
CRPPIT2P453
VIA DELLA BALDUINA, 234, ROMA, 00136
CRPPIT2P455
VIA STEFANO JACINI, 82-84, ROMA, 00191
CRPPIT2P456
PIAZZA ALDO MORO, 20, SESTRI LEVANTE, 16039
CRPPIT2P457
VIA APPIA NUOVA, 38, ROMA, 00183
CRPPIT2P458
VIA BEVAGNA, 54, ROMA, 00191
CRPPIT2P459
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 151A, MONTECATINI TERME, 51016
CRPPIT2P460
VIA BERGAMO, 18, CURNO, 24035
CRPPIT2P461
VIA PARMA, 72, SALSOMAGGIORE TERME, 43039
CRPPIT2P462
VIA I MAGGIO, 2, MONTELUPO FIORENTINO, 50056
CRPPIT2P463
VIA ENRICO PESSINA, 69, NAPOLI, 80135
CRPPIT2P464
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2, NAPOLI, 80122
CRPPIT2P466
CORSO NOVARA AL VASTO, 10, NAPOLI, 80143
CRPPIT2P467
VIA FERRANTE IMPARATO, 22, NAPOLI, 80146
CRPPIT2P468
VIA SANTA LUCIA, 151, NAPOLI, 80132
CRPPIT2P469
VIALE ROSSINI, 23, ROMA, 00197
CRPPIT2P470
CORSO ITALIA, 148, PIOMBINO, 57025
CRPPIT2P471
VIALE PETROCCHI ANG. VIA MACALLE', PISTOIA, 51100
CRPPIT2P472
VIALE DELLA REPUBBLICA, 6/A, ARCOLA, 19021
CRPPIT2P473
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 22, PONSACCO, 56038
CRPPIT2P474
VIA CARLO PISACANE, 3, SAN MINIATO, 56024
CRPPIT2P475
VIA SENESE ROMANA, 2, EMPOLI, 50053
CRPPIT2P476
PIAZZA ITALIA, 1, ALZANO LOMBARDO, 24022
CRPPIT2P477
PIAZZA OTTORINO RESPIGHI, 57, TORINO, 10154
CRPPIT2P478
VIA SANTUARIO, 25, STEZZANO, 24040
CRPPIT2P479
VIA FORNACI, 88, BRESCIA, 25131
CRPPIT2P480
PIAZZA CESARE BATTISTI, 7, PARMA, 43121
CRPPIT2P481
VIALE GRAMSCI, 13A, PARMA, 43100
CRPPIT2P482
VIA LANGHIRANO, 51, PARMA, 43124
CRPPIT2P483
VIA E. LEPIDO, 12/A, PARMA, 43123
CRPPIT2P484
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 18, SCANDICCI, 50018
CRPPIT2P485
VIA MONTEBUONI, 200, IMPRUNETA, 50023
CRPPIT2P486
FELINO, 43035
CRPPIT2P487
PIAZZA GARIBALDI, 22, FIDENZA, 43036
CRPPIT2P488
VIA DANTE, 249, RICCIONE, 47838
CRPPIT2P489
CORSO FRATELLI CERVI, 90, RICCIONE, 47838
CRPPIT2P490
VIA I MAGGIO, 17, PONTEDERA, 56025
CRPPIT2P491
VIA BERTOLONI, 1, SARZANA, 19038
CRPPIT2P492
PIAZZA GRAMSCI, 24/25, SALA BAGANZA, 43038
CRPPIT2P493
VIA ROMA, 132, PORCARI, 55016
CRPPIT2P494
VIALE REGINA GIOVANNA, 3, MILANO, 20129
CRPPIT2P495
TIZZANO VAL PARMA, 43028
CRPPIT2P496
VIA TUSCOLANA, 341, ROMA, 00181
CRPPIT2P497
SAN POLO, TORRILE, 43056
CRPPIT2P498
VIA S. LEONARDO, 95B, PARMA, 43122
CRPPIT2P499
CORSO LODI, 102, MILANO, 20139
CRPPIT2P500
PIAZZA AMEDEO, 8, NAPOLI, 80121
CRPPIT2P501
VIA P. TORELLI, 51A, PARMA, 43123
CRPPIT2P502
VIA GARIBALDI, 35 A, MARINA DI, CARRARA, 54033
CRPPIT2P503
VIA PIRANDELLO, 34, PONTREMOLI, 54027
CRPPIT2P504
VIA CUNEO, 21A, PARMA, 43122
CRPPIT2P505
VIA LORENZO BARTOLINI, 20R, FIRENZE, 50124
CRPPIT2P506
VIA DELLA LIBERTA LOC. LE GRAZIE, PORTOVENERE, 19025
CRPPIT2P507
CORSO FREDA, 170, CELLOLE, 81030
CRPPIT2P508
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 50, MACERATA CAMPANIA, 81047
CRPPIT2P509
CORSO I OTTOBRE, 38, MADDALONI, 81024
CRPPIT2P510
VIA NAPOLI, ROCCAMONFINA, 81035
CRPPIT2P511
VIA TOGLIATTI, 4/6, FIDENZA, 43036
CRPPIT2P512
VIA MANTOVA, 166, PARMA, 43122
CRPPIT2P513
SUZZARA, 46029
CRPPIT2P514
VIA BROLETTO, 37, MILANO, 20121
CRPPIT2P515
VIA LA SPEZIA, 138/A, PARMA, 43126
CRPPIT2P516
VIA V. EMANUELE, 19A, MANTOVA, 46100
CRPPIT2P517
CORSO ALCIDE DE GASPERI, 1, CASTELLAMMARE DI STABIA, 80053
CRPPIT2P518
VIA BRIGATE PARTIGIANE, 120, FOLLO, 19020
CRPPIT2P519
CORSO CAMPANO, 55, GIUGLIANO IN CAMPANIA, 80014
CRPPIT2P520
VIA A. SCARLATTI, 500, NAPOLI, 80014
CRPPIT2P521
LARGO GIOSUE' CARDUCCI, 12, FOLIGNO, 06034
CRPPIT2P522
VIA MARCONI, 16, BOLOGNA, 40122
CRPPIT2P523
VIA AURELIA, 145, RICCO DEL GOLFO, 19020
CRPPIT2P524
PIAZZA CARLO CANEVA, 7, MILANO, 20154
CRPPIT2P525
VIA MONFALCONE, 256, LA SPEZIA, 19123
CRPPIT2P526
CORSO NAZIONALE, 1, LA SPEZIA, 19126
CRPPIT2P527
PIAZZA MEDAGLIE D'ORO, 17, NAPOLI, 80129
CRPPIT2P528
VIA EDUARDO NICOLARDI, 21, NAPOLI, 80131
CRPPIT2P529
VIA FRANCESCO DE PINEDO, 25, NAPOLI, 80144
CRPPIT2P530
VIA BARTOLOMEO CHIOCCARELLI, 2, NAPOLI, 80133
CRPPIT2P531
VIA DUCA D'AOSTA, 78/A, FORLIMPOPOLI, 47034
CRPPIT2P532
VIA CREMA, 1, MILANO, 20135
CRPPIT2P533
ASOLA, 46041
CRPPIT2P534
CORSO GARIBALDI, 175, MANTOVA, 46100
CRPPIT2P535
PORTO MANTOVANO, 46047
CRPPIT2P536
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 37, SPOLETO, 06049
CRPPIT2P537
VIA TOSCO ROMAGNOLA, 1176, CASCINA, 56021
CRPPIT2P538
VIA PRICIPESSA ROSINA PIGNATELLI, NAPOLI, 80121
CRPPIT2P539
CENTRO DIREZIONALE PALAZZO UNIGEST, NAPOLI, 80143
CRPPIT2P540
VIA PAOLO DELLA VALLE, 51, NAPOLI, 80126
CRPPIT2P541
VIA G.MARCONI, 22, SAN MINIATO, 56028
CRPPIT2P542
VIA GIULIO CESARE, 109, RICCIONE, 47838
CRPPIT2P543
VIA CIPRO, 170, BRESCIA, 25124
CRPPIT2P544
VIA SISTINA, 104/A, ROMA, 00187
CRPPIT2P545
LARGO GUIDO NOVELLO, 1, FIRENZE, 50126
CRPPIT2P546
VIA COLA DI RIENZO, 23D, ROMA, 00192
CRPPIT2P547
VIA E. FERMI, NAPOLI, 80121
CRPPIT2P548
PIAZZA SAN VITALE, 13, NAPOLI, 80125
CRPPIT2P549
VIA TOLEDO, 129, NAPOLI, 80134
CRPPIT2P550
VIALE ROMA, 302, FORLI', 47121
CRPPIT2P551
CORSO ITALIA, 122, PIANO DI SORRENTO, 80063
CRPPIT2P552
VIA DELLE ROSE, PIANO DI SORRENTO, 80063
CRPPIT2P553
VIA G. MATTEOTTI, 26 - 56020, MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, 56020
CRPPIT2P554
VIALE ALFA ROMEO, 103, POMIGLIANO D'ARCO, 80038
CRPPIT2P555
VIA PIAVE, 14, POMPEI, 80045
CRPPIT2P556
VIA LIBERTA', 175, PORTICI, 80055
CRPPIT2P557
VIA XX SETTEMBRE, 36 - 80047 SAN, SAN GIUSEPPE VESUVIANO, 80047
CRPPIT2P558
PIAZZA REGINA MARGHERITA, 44, SAN GENNARO VESUVIANO, 80040
CRPPIT2P559
VIA PITTORE, 137, SAN GIORGIO A CREMANO, 80046
CRPPIT2P560
VIA G. DA SERRAVALLE, 2 - 47822, SANTARCANGELO DI ROMAGNA, 47822
CRPPIT2P561
VIA ROMA, 156, SANT'ANTONIO ABATE, 80057
CRPPIT2P562
VIA DEGLI ARANCI, 143, SORRENTO, 80067
CRPPIT2P563
CORSO VITTORIO EMANUELE, 117, TORRE DEL GRECO, 80059
CRPPIT2P564
LARGO CADUTI DEL LAVORO, 1A, BOLOGNA, 40122
CRPPIT2P565
PIAZZA UMBERTO I, 8, VICO EQUENSE, 80069
CRPPIT2P566
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 281, RIETI, 02100
CRPPIT2P567
PIAZZA BERNINI, AVERSA, 81031
CRPPIT2P568
VIALE GIOVANNI GIOLITTI, 17, AVERSA, 81031
CRPPIT2P569
PIAZZA DEL POPOLO, 35, SANTA CROCE SULL'ARNO, 56029
CRPPIT2P570
LARGO PORTA NAPOLI, 14, CAPUA, 81043
CRPPIT2P571
PIAZZA ALDO MORO, CASERTA, 81100
CRPPIT2P572
VIA GIAN LORENZO BERNINI, 13, CASERTA, 81100
CRPPIT2P573
S.S. SANNITICA, 23300, SAN NICOLA LA STRADA, 81020
CRPPIT2P574
CORSO LUCILLIO, SESSA AURUNCA, 81037
CRPPIT2P575
VIA ROMA, 270, TEVEROLA, 81030
CRPPIT2P576
VIA AURELIA, 266, LOANO, 17025
CRPPIT2P577
VIA GIOVANNI AMENDOLA, 126, AFRAGOLA, 80021
CRPPIT2P578
VIA GAETANO DE ROSA, 124, BACOLI, 80070
CRPPIT2P579
VIA SARDEGNA, 19A, LA SPEZIA, 19126
CRPPIT2P580
VIA ZIVIELLO, 30, NAPOLI, 80144
CRPPIT2P581
VIA BOVIO, 45, CATTOLICA, 47841
CRPPIT2P582
PIAZZA PASCOLI, 8 - 47842 SAN, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, 47842
CRPPIT2P583
VIALE TIMAVO, 95-97, REGGIO NELL'EMILIA, 42121
CRPPIT2P584
MONTECCHIO EMILIA, 42027
CRPPIT2P585
VIA GIAN BATTISTA VICO, 29A, REGGIO NELL'EMILIA, 42124
CRPPIT2P586
VIA CHIAIA, 110, NAPOLI, 80132
CRPPIT2P587
VIA CISA SUD, 320 - 19037 SANTO, SANTO STEFANO DI MAGRA, 19037
CRPPIT2P588
PLAZZA VANVITELLI, NAPOLI, 80129
CRPPIT2P589
VIA ABATE MINICHINI, 1, NAPOLI, 80137
CRPPIT2P590
VIA FRANCESCO CILEA, 282, NAPOLI, 80127
CRPPIT2P591
VIALE MATTEOTTI, 147, CESENA, 47522
CRPPIT2P592
VIA S. LEONARDO, 4, PARMA, 43122
CRPPIT2P593
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 9, AULLA, 54011
CRPPIT2P594
VIA MASACCIO, 206, FIRENZE, 50132
CRPPIT2P595
VIALE REGINA MARGHERITA, 188, ROMA, 00198
CRPPIT2P596
VIA GIULIO PALERMO, 56, NAPOLI, 80131
CRPPIT2P597
VIA DELLE GRAZIE, 1, SANTA MARIA MONTE, 56020
CRPPIT2P598
VIA LEONIDA MONTANARI, 51, CESENA, 47521
CRPPIT2P601
VIA ANGELO MAJ, 14, BERGAMO, 24121
CRPPIT2P602
PIAZZALE SUSA, 1, MILANO, 20133
CRPPIT2P603
VIA CINQUE GIORNATE, 19, SAMARATE, 21017
CRPPIT2P604
VIA TRINO, 47, VERCELLI, 13100
CRPPIT2P605
VIA QUINTINA, 39, PERUGIA, 06087
CRPPIT2P606
VIA DELLA REPUBBLICA, 50, BAGNONE, 54021
CRPPIT2P607
VIA EDOARDO JENNER, 159, ROMA, 00151
CRPPIT2P608
VIALE TOGLIATTI, 66/68, VINCI, 50059
CRPPIT2P609
SUBBORGO FEDERICO COMANDINI, CESENA, 47521
CRPPIT2P610
PIAZZA DEL TRICOLORE, 3, MILANO, 20129
CRPPIT2P611
VIA URBANO III, 3, MILANO, 20136
CRPPIT2P612
VIALE CARLO TROYA, 22, MILANO, 20144
CRPPIT2P613
VIA DOMENICO CIMAROSA, 4, MILANO, 20144
CRPPIT2P614
VIA VINCENZO MONTI, 21, MILANO, 20123
CRPPIT2P615
VIALE VITTORIO VENETO, 12, CITTA' DI CASTELLO, 06012
CRPPIT2P616
VIA FLAMINIA, 453, ROMA, 00191
CRPPIT2P617
VIA DALMAZIA, 2, MILANO, 20138
CRPPIT2P618
VIA OSTIENSE, 131, ROMA, 00154
CRPPIT2P622
VIA VIAREGGIO, 121, CESENA, 47522
CRPPIT2P625
VIA M. MORETTI, 65, CESENA, 47521
CRPPIT2P629
VIA BERCILLI, 22, CERRETO GUIDI, 50050
CRPPIT2P636
VIA DELLA REPUBBLICA, 49, MISANO ADRIATICO, 47843
CRPPIT2P637
VIA S. VITTORE, 1590, CESENA, 47522
CRPPIT2P638
PIAZZA PANATTONI, 4/B, SANTA CROCE SULL'ARNO, 56020
CRPPIT2P640
VIA PONTE ABBADESSE, 354, CESENA, 47521
CRPPIT2P641
VIALE VINCENZO RANDI, 94, RAVENNA, 48121
CRPPIT2P642
VIA CIRO MENOTTI, 17, CESENATICO, 47042
CRPPIT2P643
PIAZZA DEL POPOLO, 6, BELLARIA IGEA MARINA, 47814
CRPPIT2P644
VIA ROMA, 208, FIVIZZANO, 54013
CRPPIT2P653
VIA RENATO FUCINI, 31, VINCI, 50059
CRPPIT2P654
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA, 17, CASCIANA TERME, 56034
CRPPIT2P655
VIA DELLE OLIMPIADI, 54, EMPOLI, 50053
CRPPIT2P656
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 1A, PONTEDERA, 56025
CRPPIT2P675
VIA DI GELLO, 17D, PISA, 56123
CRPPIT2P677
VIA ROMA, ANGOLO VIA GROPPINI, 3, CARRARA, 54033
CRPPIT2P699
VIA LA SPEZIA, 138, PARMA, 43126
CRPPIT2P702
VIA BIAGIO ASSERETO, 16, RECCO, 16036
CRPPIT2P703
VIA TOSCANA, 5, CATTOLICA, 47841
CRPPIT2P705
V.LE RISORGIMENTO, 289, FORLI', 47121
CRPPIT2P707
VIA PAOLO ANFOSSI, 212, GENOVA, 16164
CRPPIT2P713
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 4, CHIAVARI, 16043
CRPPIT2P718
PIAZZA 1 MAGGIO, 1, VERUCCHIO, 47826
CRPPIT2P720
VIA MECENATE, 2/C, AREZZO, 52100
CRPPIT2P724
VIA XXIV MAGGIO, 24, CATTOLICA, 47841
CRPPIT2P728
MILANO, 20100
CRPPIT2P735
VIA G. MARCONI, 33 - 40024 CASTEL, CASTEL SAN PIETRO TERME, 40024
CRPPIT2P737
VIA DEL PRUCINO, 13D, SANSEPOLCRO, 52037
CRPPIT2P741
VIA LA SPEZIA, 138A, PARMA, 43126
CRPPIT2P744
PIAZZA AMILCARE PONCHIELLI, 2, GENOVA, 16156
CRPPIT2P748
PIAZZA DON MINZONI, 11, CORIANO, 47853
CRPPIT2P749
VIA MARECCHIESE, 152, RIMINI, 47922
CRPPIT2P751
VIA R. BUCCI, 1, MORCIANO DI ROMAGNA, 47833
CRPPIT2P752
SUPERSTRADA R.S.M, 83, CORIANO, 47853
CRPPIT2P753
VIA G. DATI, 168, VISERBA, RIMINI, 47922
CRPPIT2P754
VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 45B, ANCONA, 60125
CRPPIT2P755
VIA MARIO VELLANI MARCHI, 40A, MODENA, 41124
CRPPIT2P761
VIA SETTEVALLI, 141, PERUGIA, 06129
CRPPIT2P762
PARMA, 43100
CRPPIT2P771
VIA ROMA, 42, FANO, 61032
CRPPIT2P773
VIA ALESSANDRO GAMBALUNGA, 66, RIMINI, 47921
CRPPIT2P774
VIA ALBERTO PANSA, 51, REGGIO NELL'EMILIA, 42124
CRPPIT2P783
PIAZZA FRANCESCO BARACCA, 24, LUGO, 48022
CRPPIT2P785
TORRE PEDRERA, RIMINI, 47922
CRPPIT2P787
VIA EMILIA INTERNA, 35, CASTEL BOLOGNESE, 48014
CRPPIT2P789
PIAZZA GONZAGA, 8, SOLAROLO, 48027
CRPPIT2P790
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA ANGOLO, ALFONSINE, 48011
CRPPIT2P796
VIA FIUMAZZO LOC.VOLTANA, 624, LUGO, 48022
CRPPIT2P797
VIA S. CAVINA, 29, RAVENNA, 48123
CRPPIT2P800
VIA ALBERTO ACQUACALDA, 134, LUGO, 48022
CRPPIT2P801
VIA DANTE ALIGHIERI, 25, RIMINI, 47921
CRPPIT2P802
VIALE P. PIEMONTE, 1, MIRAMARE, RIMINI, 47924
CRPPIT2P803
VIA MANTOVA, 54, RIVAZZURRA, RIMINI, 47924
CRPPIT2P804
VIA E. PRAGA, 37, RIMINI, 47923
CRPPIT2P805
MILANO, 20100
CRPPIT2P816
VIA BALDINI, 12, SAN BERNARDINO, LUGO, 48022
CRPPIT2P821
VIA PINZON IGEA MARINA, 188, BELLARIA IGEA MARINA, 47814
CRPPIT2P823
VIA BENIGNO ZACCAGNINI, 2, FAENZA, 48018
CRPPIT2P829
VIA PIRATELLO, ANGOLO VIA KEPLERO, LUGO, 48022
CRPPIT2P830
VIALE ORIANI, 10, LUGO, 48022
CRPPIT2P836
VIALE DE' BROZZI, 2, LUGO, 48022
CRPPIT2P839
PIAZZA ARCANGELO CORELLI, 13, FUSIGNANO, 48032
CRPPIT2P840
VIA G. GARIBALDI, 14, COTIGNOLA, 48032
CRPPIT2P843
VIA G. GARIBALDI, 62, CONSELICE, 48017
CRPPIT2P844
VIALE DE AMICIS ANGOLO VIA BAVIERA, IMOLA, 40026
CRPPIT2P846
VIALE ROMA ANG. V. D. REPUBBLICA, CESENATICO, 47042
CRPPIT2P848
VIA OBERDAN, 642, CESENA, 47521
CRPPIT2P856
VIA A. MORONI, 40 - 47039, SAVIGNANO SUL RUBICONE, 47039
CRPPIT2P858
PIAZZA TOMMASEO, 17, GENOVA, 16129
CRPPIT2P861
VIA ENRICO DE NICOLA, 1, BOLOGNA, 40132
CRPPIT2P865
VIA MASTROGIORGIO, 24-30, PESARO, 61121
CRPPIT2P867
VIA ARMANDO DIAZ, 12, RAPALLO, 16035
CRPPIT2P868
VIA IV NOVEMBRE, 14-16, OZZANO DELL'EMILIA, 40064
CRPPIT2P869
VIA ROMA, 187, FANO, 61032
CRPPIT2P879
VIA MARCO POLO, 196-198, OSIMO, 60027
CRPPIT2P883
VIA ANNIBAL CARO, 3, SENIGALLIA, 60019
CRPPIT2P884
VIALE ALFREDO ORIANI, 2, BOLOGNA, 40137
CRPPIT2P887
VIA CAVOUR, 251, ROMA, 00184
CRPPIT2P890
VIA APPIA NUOVA, 174, ROMA, 00183
CRPPIT2P893
VIA TREVIO, 55, TIVOLI, 00019
CRPPIT2P894
VIA DEI CASTELLI ROMANI, 75/77, POMEZIA, 00040
CRPPIT2P899
VIA SALVADOR ALLENDE, 12, IMOLA, 40026
CRPPIT2P900
PIAZZA D, RAVENNA, 48123
CRPPIT2P907
VIA BOLOGNA, 138, FERRARA, 44122
CRPPIT2P908
VIALE PO, 24, FERRARA, 44122
CRPPIT2P911
VIA GASPARE GOZZI, 2L, PADOVA, 35131
CRPPIT2P915
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 1, FAENZA, 48018
CRPPIT2P919
VIALE DELLA VITTORIA, 42B, JESI, 60035
CRPPIT2P920
CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 95, FAENZA, 48018
CRPPIT2P921
VIA CAROLI, 17, FAENZA, 48018
CRPPIT2P922
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 4, PORTO SANT'ELPIDIO, 63821
CRPPIT2P923
VIA SANTA CHIARA, 2, CIVITANOVA MARCHE, 62012
CRPPIT2P931
VIA GATTI, 33, FAENZA, 48018
CRPPIT2P932
VIA BERNARDINO SOZI, 5, PERUGIA, 06128
CRPPIT2P939
VIA VITTORIO VENETO, 28, BASTIA UMBRA, 06083
CRPPIT2P946
VIA RUGGERO GRIECO, 6A, UMBERTIDE, 06019
CRPPIT2P963
VIA CANAL GRANDE, 36, FAENZA, 48018
CRPPIT2PKEY
PARMA, 43100
CRPPIT2PT01
VIA IMPERIA, 35, MILANO, 20142
CRPPIT2PT02
VIA IMPERIA, 35, MILANO, 20142
CRPPIT2PT03
VIA IMPERIA, 35, MILANO, 20142
CRPPIT2PXXX
VIA UNIVERSITA', 1, PARMA, 43121
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.