CRLYRU2PXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CREDIT AGRICOLE CIB AO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CREDIT AGRICOLE CIB AO

Adresa pobočky

BOLSHOI ZLATOUSTINSKIY PEREULOK

Kód pobočky

CRLYRU2PXXX

Název banky

CREDIT AGRICOLE CIB AO

Město

MOSCOW

CRLYRU2PXXX

Banka CREDIT AGRICOLE CIB AO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CREDIT AGRICOLE CIB AO

Najděte kódy Swift různých poboček banky CREDIT AGRICOLE CIB AO.

Pobočky CREDIT AGRICOLE CIB AO

CRLYRU2PMSC

BOLSHOI ZLATOUSTINSKIY PEREULOK, MOSCOW, 101000

CRLYRU2PXXX

BOLSHOI ZLATOUSTINSKIY PEREULOK, MOSCOW, 101000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.