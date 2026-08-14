CRLYRU2PXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky CREDIT AGRICOLE CIB AO
Detaily kódu Swift
CREDIT AGRICOLE CIB AO
BOLSHOI ZLATOUSTINSKIY PEREULOK
CRLYRU2PXXX
CREDIT AGRICOLE CIB AO
MOSCOW
Banka CREDIT AGRICOLE CIB AO není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky CREDIT AGRICOLE CIB AO
Najděte kódy Swift různých poboček banky CREDIT AGRICOLE CIB AO.
Pobočky CREDIT AGRICOLE CIB AO
CRLYRU2PMSC
BOLSHOI ZLATOUSTINSKIY PEREULOK, MOSCOW, 101000
CRLYRU2PXXX
BOLSHOI ZLATOUSTINSKIY PEREULOK, MOSCOW, 101000
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.