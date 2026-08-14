CRDURU4CXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CREDIT URAL BANK JOINT STOCK COMPANY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CREDIT URAL BANK JOINT STOCK COMPANY

Adresa pobočky

GAGARINA STREET 17

Kód pobočky

CRDURU4CXXX

Název banky

CREDIT URAL BANK JOINT STOCK COMPANY

Město

MAGNITOGORSK

CRDURU4CXXX

Banka CREDIT URAL BANK JOINT STOCK COMPANY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CREDIT URAL BANK JOINT STOCK COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky CREDIT URAL BANK JOINT STOCK COMPANY.

Pobočky CREDIT URAL BANK JOINT STOCK COMPANY

CRDURU4CXXX

GAGARINA STREET 17, MAGNITOGORSK, 455044

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.