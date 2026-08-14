CRDURU4CXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky CREDIT URAL BANK JOINT STOCK COMPANY
Detaily kódu Swift
CREDIT URAL BANK JOINT STOCK COMPANY
GAGARINA STREET 17
CRDURU4CXXX
CREDIT URAL BANK JOINT STOCK COMPANY
MAGNITOGORSK
Banka CREDIT URAL BANK JOINT STOCK COMPANY není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky CREDIT URAL BANK JOINT STOCK COMPANY
Najděte kódy Swift různých poboček banky CREDIT URAL BANK JOINT STOCK COMPANY.
Pobočky CREDIT URAL BANK JOINT STOCK COMPANY
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.