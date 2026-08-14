CORITGTGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CORIS BANK INTERNATIONAL TOGO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CORIS BANK INTERNATIONAL TOGO

Adresa pobočky

BOULEVARD DU 13 JANVIER

Kód pobočky

CORITGTGXXX

Název banky

CORIS BANK INTERNATIONAL TOGO

Město

LOME

CORITGTGXXX

Banka CORIS BANK INTERNATIONAL TOGO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CORIS BANK INTERNATIONAL TOGO

Najděte kódy Swift různých poboček banky CORIS BANK INTERNATIONAL TOGO.

Pobočky CORIS BANK INTERNATIONAL TOGO

CORITGTGXXX

BOULEVARD DU 13 JANVIER, LOME, 4032

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.