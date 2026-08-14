COCBKMKMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE CENTRALE DES COMOROS

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE CENTRALE DES COMOROS

Adresa pobočky

PLACE DE FRANCE 0001

Kód pobočky

COCBKMKMXXX

Název banky

BANQUE CENTRALE DES COMOROS

Město

MORONI

COCBKMKMXXX

Banka BANQUE CENTRALE DES COMOROS není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE CENTRALE DES COMOROS

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE CENTRALE DES COMOROS.

Pobočky BANQUE CENTRALE DES COMOROS

COCBKMKMXXX

PLACE DE FRANCE 0001, MORONI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.