COBLSSJBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CO-OPERATIVE BANK OF SOUTH SUDAN LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CO-OPERATIVE BANK OF SOUTH SUDAN LIMITED

Adresa pobočky

FLOOR 3, CO-OPERATIVE BANK HOUSE

Kód pobočky

COBLSSJBXXX

Název banky

CO-OPERATIVE BANK OF SOUTH SUDAN LIMITED

Město

JUBA

COBLSSJBXXX

Banka CO-OPERATIVE BANK OF SOUTH SUDAN LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CO-OPERATIVE BANK OF SOUTH SUDAN LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky CO-OPERATIVE BANK OF SOUTH SUDAN LIMITED.

Pobočky CO-OPERATIVE BANK OF SOUTH SUDAN LIMITED

COBLSSJBXXX

FLOOR 3, CO-OPERATIVE BANK HOUSE, JUBA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.