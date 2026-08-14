CNABSSJJXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NATIONAL CREDIT BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NATIONAL CREDIT BANK

Adresa pobočky

FLOOR GF

Kód pobočky

CNABSSJJXXX

Název banky

NATIONAL CREDIT BANK

Město

JUBA

CNABSSJJXXX

Banka NATIONAL CREDIT BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NATIONAL CREDIT BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky NATIONAL CREDIT BANK.

Pobočky NATIONAL CREDIT BANK

CNABSSJ1XXX

GROUND FLOOR, BLOCK 7, JUBA

CNABSSJJXXX

FLOOR GF, JUBA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.