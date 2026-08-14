CKBBRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CENTROKREDIT BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CENTROKREDIT BANK

Adresa pobočky

PYATNITSKAYA STR 1 31/2

Kód pobočky

CKBBRUMMXXX

Název banky

CENTROKREDIT BANK

Město

MOSCOW

CKBBRUMMXXX

Banka CENTROKREDIT BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CENTROKREDIT BANK

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Pobočky CENTROKREDIT BANK

CKBBRUMMXXX

PYATNITSKAYA STR 1 31/2, MOSCOW, 119017

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.