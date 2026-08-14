CITVRU2PXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CITY INVEST BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

CITY INVEST BANK

Adresa pobočky

SHPALERNAYA STR 2/4 LIT. A - ST

Kód pobočky

CITVRU2PXXX

Název banky

CITY INVEST BANK

Město

ST. PETERSBURG

CITVRU2PXXX

Banka CITY INVEST BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky CITY INVEST BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky CITY INVEST BANK.

Pobočky CITY INVEST BANK

CITVRU2PXXX

SHPALERNAYA STR 2/4 LIT. A - ST, ST. PETERSBURG, 191187

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.