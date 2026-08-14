CITIRUMXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AO RENCAP BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

AO RENCAP BANK

Adresa pobočky

GASHEKA STREET 8-10

Kód pobočky

CITIRUMXXXX

Název banky

AO RENCAP BANK

Město

MOSCOW

CITIRUMXXXX

Banka AO RENCAP BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky AO RENCAP BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky AO RENCAP BANK.

Pobočky AO RENCAP BANK

CITIRUMXBON

MOSCOW

CITIRUMXXXX

GASHEKA STREET 8-10, MOSCOW, 125047

RECBRUMXBON

GASHEKA STREET 8-10, MOSCOW, 125047

RECBRUMXXXX

GASHEKA STREET 8-10, MOSCOW, 125047

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.