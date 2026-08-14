CINGRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CAPITAL KREDIT LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CAPITAL KREDIT LTD

Adresa pobočky

BAUMANSKAYA STR. 54

Kód pobočky

CINGRUMMXXX

Název banky

CAPITAL KREDIT LTD

Město

MOSCOW

CINGRUMMXXX

Banka CAPITAL KREDIT LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CAPITAL KREDIT LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky CAPITAL KREDIT LTD.

Pobočky CAPITAL KREDIT LTD

CINGRUMMXXX

BAUMANSKAYA STR. 54, MOSCOW, 105005

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.