CIHBIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CIHAN BANK FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CIHAN BANK FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE

Adresa pobočky

GULAN STREET

Kód pobočky

CIHBIQBAXXX

Název banky

CIHAN BANK FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE

Město

ERBIL

CIHBIQBAXXX

Banka CIHAN BANK FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CIHAN BANK FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE

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Pobočky CIHAN BANK FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE

CIHBIQBAXXX

GULAN STREET, ERBIL, 44002

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.