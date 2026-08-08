CIBEEGCX007
Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E.
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. pomocí převodu přes Wise. Více informací
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E.
12 EL SALEH AYOUB STREET, ZAMALEK
007
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E.
CAIRO
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 435,69 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 435,69 CZK
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Egypt
1. Chcete poslat peníze do země Egypt
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat EGP příjemci v zemi Egypt.
2. Vyberte a pošlete EGP
2. Vyberte a pošlete EGP
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu EGP, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
Posílejte peníze svým stylem
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E.
Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E..
Pobočky COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E.
CIBEEGCX001
NILE TOWER BUIDLING, GIZA, 12311
CIBEEGCX002
KILLANY BUILDING, PORT SAID, 42511
CIBEEGCX003
61 SULTAN HUSSEIN STREET, AZARITTA, ALEXANDRIA, 21521
CIBEEGCX004
GAMEAT AL DOWAL AL ARABIA STREET, CAIRO, 11511
CIBEEGCX005
33 SHERIF ST, CAIRO, 11865
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.