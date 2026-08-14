CHLBRU4CRUR

Detaily kódu BIC/Swift banky PJSC 'CHELINDBANK'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PJSC 'CHELINDBANK'

Adresa pobočky

KARLA MARKSA UL. 80

Kód pobočky

CHLBRU4CRUR

Název banky

PJSC 'CHELINDBANK'

Město

CHELYABINSK

CHLBRU4CRUR

Banka PJSC 'CHELINDBANK' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PJSC 'CHELINDBANK'

Najděte kódy Swift různých poboček banky PJSC 'CHELINDBANK'.

Pobočky PJSC 'CHELINDBANK'

CHLBRU4CRUR

KARLA MARKSA UL. 80, CHELYABINSK, 454091

CHLBRU4CXXX

MARXA UL. 80 - CHELYABINSK, CHELYABINSK, 454091

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.