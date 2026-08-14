CHINRU4CDEM
Detaily kódu BIC/Swift banky CHELYABINVESTBANK
Detaily kódu Swift
CHELYABINVESTBANK
PARKOVY PROEZD 3 - ZLATOUST
CHINRU4CDEM
CHELYABINVESTBANK
ZLATOUST
Banka CHELYABINVESTBANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky CHELYABINVESTBANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky CHELYABINVESTBANK.
Pobočky CHELYABINVESTBANK
CHINRU41XXX
PL. REVOLUTSII 8 - CHELYABINSK, CHELYABINSK, 454113
CHINRU4CDEM
PARKOVY PROEZD 3 - ZLATOUST, ZLATOUST, 454208
CHINRU4CKHM
BOGDANA KHMELNITSKOGO STR, CHELYABINSK, 454047
CHINRU4CKOP
PR. POBEDY 19, KOPEYSK, 456625
CHINRU4CMAG
LENIN STREET 78 - MAGNITOGORSK, MAGNITOGORSK, 455044
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.