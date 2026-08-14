CHASRUMXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CB ''J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL'' (LLC)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CB ''J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL'' (LLC)

Adresa pobočky

BUTYRSKY VAL 10

Kód pobočky

CHASRUMXXXX

Název banky

CB ''J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL'' (LLC)

Město

MOSCOW

CHASRUMXXXX

Banka CB ''J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL'' (LLC) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CB ''J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL'' (LLC)

Najděte kódy Swift různých poboček banky CB ''J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL'' (LLC).

Pobočky CB ''J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL'' (LLC)

CHASRUMXENQ

MOSCOW

CHASRUMXXXX

BUTYRSKY VAL 10, MOSCOW, 125047

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.