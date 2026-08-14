CECBRU2KXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INVESTMENT COOPERATIVE BANK JSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INVESTMENT COOPERATIVE BANK JSC

Adresa pobočky

VISHNEVSKY ST 24

Kód pobočky

CECBRU2KXXX

Název banky

INVESTMENT COOPERATIVE BANK JSC

Město

KAZAN

CECBRU2KXXX

Banka INVESTMENT COOPERATIVE BANK JSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INVESTMENT COOPERATIVE BANK JSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky INVESTMENT COOPERATIVE BANK JSC.

Pobočky INVESTMENT COOPERATIVE BANK JSC

CECBRU2KXXX

VISHNEVSKY ST 24, KAZAN, 420043

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.