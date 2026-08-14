CCIVRU2RXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CENTER-INVEST BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CENTER-INVEST BANK

Adresa pobočky

SOKOLOVA PROSPEKT 62

Kód pobočky

CCIVRU2RXXX

Název banky

CENTER-INVEST BANK

Město

ROSTOV-ON-DON

CCIVRU2RXXX

Banka CENTER-INVEST BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CENTER-INVEST BANK

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Pobočky CENTER-INVEST BANK

CCIVRU2RXXX

SOKOLOVA PROSPEKT 62, ROSTOV-ON-DON, 344000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.