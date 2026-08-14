CCEISSJBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AFRILAND FIRST BANK SOUTH SUDAN PLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AFRILAND FIRST BANK SOUTH SUDAN PLC

Adresa pobočky

03 HAI CINEMA ROAD

Kód pobočky

CCEISSJBXXX

Název banky

AFRILAND FIRST BANK SOUTH SUDAN PLC

Město

JUBA

CCEISSJBXXX

Banka AFRILAND FIRST BANK SOUTH SUDAN PLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AFRILAND FIRST BANK SOUTH SUDAN PLC

Najděte kódy Swift různých poboček banky AFRILAND FIRST BANK SOUTH SUDAN PLC.

Pobočky AFRILAND FIRST BANK SOUTH SUDAN PLC

CCEISSJBXXX

03 HAI CINEMA ROAD, JUBA, 81111

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.