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Detaily kódu BIC/Swift banky AFRILAND FIRST BANK SOUTH SUDAN PLC
Detaily kódu Swift
AFRILAND FIRST BANK SOUTH SUDAN PLC
03 HAI CINEMA ROAD
CCEISSJBXXX
AFRILAND FIRST BANK SOUTH SUDAN PLC
JUBA
Banka AFRILAND FIRST BANK SOUTH SUDAN PLC není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky AFRILAND FIRST BANK SOUTH SUDAN PLC
Najděte kódy Swift různých poboček banky AFRILAND FIRST BANK SOUTH SUDAN PLC.
Pobočky AFRILAND FIRST BANK SOUTH SUDAN PLC
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.