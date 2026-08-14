CBYEYESAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CENTRAL BANK OF YEMEN

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CENTRAL BANK OF YEMEN

Adresa pobočky

ALEDAROOS STREET

Kód pobočky

CBYEYESAXXX

Název banky

CENTRAL BANK OF YEMEN

Město

ADEN

CBYEYESAXXX

Banka CENTRAL BANK OF YEMEN není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CENTRAL BANK OF YEMEN

Najděte kódy Swift různých poboček banky CENTRAL BANK OF YEMEN.

Pobočky CENTRAL BANK OF YEMEN

CBYEYESAPSD

ALEDAROOS STREET, ADEN

CBYEYESAXXX

ALEDAROOS STREET, ADEN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.