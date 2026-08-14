CBSOSOSMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CENTRAL BANK OF SOMALIA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CENTRAL BANK OF SOMALIA

Adresa pobočky

55 CORSO SOMALIA

Kód pobočky

CBSOSOSMXXX

Název banky

CENTRAL BANK OF SOMALIA

Město

MOGADISCIO

CBSOSOSMXXX

Banka CENTRAL BANK OF SOMALIA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CENTRAL BANK OF SOMALIA

Najděte kódy Swift různých poboček banky CENTRAL BANK OF SOMALIA.

Pobočky CENTRAL BANK OF SOMALIA

CBSOSOS2XXX

55 CORSO SOMALIA, MOGADISCIO

CBSOSOSMXXX

55 CORSO SOMALIA, MOGADISCIO

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.