CBNNRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NATIONAL STANDARD BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NATIONAL STANDARD BANK

Adresa pobočky

PARTIYNY LANE 1, 57,2,3

Kód pobočky

CBNNRUMMXXX

Název banky

NATIONAL STANDARD BANK

Město

MOSCOW

CBNNRUMMXXX

Banka NATIONAL STANDARD BANK není v tuto chvíli podporována

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Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.