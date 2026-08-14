CBMWRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC MOSCOMBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC MOSCOMBANK

Adresa pobočky

PERVAYA FRUNZENSKAYA UL. 5

Kód pobočky

CBMWRUMMXXX

Název banky

JSC MOSCOMBANK

Město

MOSCOW

CBMWRUMMXXX

Banka JSC MOSCOMBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC MOSCOMBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC MOSCOMBANK.

Pobočky JSC MOSCOMBANK

CBMWRUMMXXX

PERVAYA FRUNZENSKAYA UL. 5, MOSCOW, 119146

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.