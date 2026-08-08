CBIRIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CENTRAL BANK OF IRAQ

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CENTRAL BANK OF IRAQ

Adresa pobočky

RASHEED STREET

Kód pobočky

CBIRIQBAXXX

Název banky

CENTRAL BANK OF IRAQ

Město

BAGHDAD

CBIRIQBAXXX

Banka CENTRAL BANK OF IRAQ není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CENTRAL BANK OF IRAQ

Najděte kódy Swift různých poboček banky CENTRAL BANK OF IRAQ.

Pobočky CENTRAL BANK OF IRAQ

CBIRIQBAXXX

RASHEED STREET, BAGHDAD, 10046

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.