CBIQIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CREDIT BANK OF IRAQ

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

CREDIT BANK OF IRAQ

Adresa pobočky

102 SADOON ST, AVENUE 9 ELWEYA

Kód pobočky

CBIQIQBAXXX

Název banky

CREDIT BANK OF IRAQ

Město

BAGHDAD

CBIQIQBAXXX

Banka CREDIT BANK OF IRAQ není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky CREDIT BANK OF IRAQ

Najděte kódy Swift různých poboček banky CREDIT BANK OF IRAQ.

Pobočky CREDIT BANK OF IRAQ

CBIQIQBAXXX

102 SADOON ST, AVENUE 9 ELWEYA, BAGHDAD, 00964

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.