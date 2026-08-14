CBETSSJBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA-SOUTHERN SUDAN LTD.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA-SOUTHERN SUDAN LTD.

Adresa pobočky

HAILE SELASSIE STREET

Kód pobočky

CBETSSJBXXX

Název banky

COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA-SOUTHERN SUDAN LTD.

Město

JUBA

CBETSSJBXXX

Banka COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA-SOUTHERN SUDAN LTD. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA-SOUTHERN SUDAN LTD.

Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA-SOUTHERN SUDAN LTD..

Pobočky COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA-SOUTHERN SUDAN LTD.

CBETSSJBXXX

HAILE SELASSIE STREET, JUBA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.