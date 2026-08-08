CBETDJJDXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA DJIBOUTI LTD
Detaily kódu Swift
COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA DJIBOUTI LTD
DICO BUILDING
CBETDJJDXXX
COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA DJIBOUTI LTD
DJIBOUTI
Banka COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA DJIBOUTI LTD není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA DJIBOUTI LTD
Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA DJIBOUTI LTD.
Pobočky COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA DJIBOUTI LTD
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.