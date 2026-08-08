CBETDJJDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA DJIBOUTI LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA DJIBOUTI LTD

Adresa pobočky

DICO BUILDING

Kód pobočky

CBETDJJDXXX

Název banky

COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA DJIBOUTI LTD

Město

DJIBOUTI

CBETDJJDXXX

Banka COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA DJIBOUTI LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA DJIBOUTI LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA DJIBOUTI LTD.

Pobočky COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA DJIBOUTI LTD

CBETDJJDXXX

DICO BUILDING, DJIBOUTI, 77101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.