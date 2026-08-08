CBERERAIXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL BANK OF ERITREA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

COMMERCIAL BANK OF ERITREA

Adresa pobočky

LIBERTY AVENUE 208

Kód pobočky

CBERERAIXXX

Název banky

COMMERCIAL BANK OF ERITREA

Město

ASMARA

CBERERAIXXX

Banka COMMERCIAL BANK OF ERITREA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky COMMERCIAL BANK OF ERITREA

Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERCIAL BANK OF ERITREA.

Pobočky COMMERCIAL BANK OF ERITREA

CBERERAIXXX

LIBERTY AVENUE 208, ASMARA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.