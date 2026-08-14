CBBORU8VXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SUMMIT BANK'
Detaily kódu Swift
JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SUMMIT BANK'
PROSPEKT KRASNOGO ZNAMENI 3
CBBORU8VXXX
JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SUMMIT BANK'
VLADIVOSTOK
Banka JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SUMMIT BANK' není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SUMMIT BANK'
Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SUMMIT BANK'.
Pobočky JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SUMMIT BANK'
CBBORU8VAPK
MALAYA PIROGOVSKAYA STR 6,1, MOSCOW, 119435
CBBORU8VXXX
PROSPEKT KRASNOGO ZNAMENI 3, VLADIVOSTOK, 690106
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.