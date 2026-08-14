CAFCVECAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

Adresa pobočky

AVENIDA LUIS ROCHE TORRE CENTRAL

Kód pobočky

CAFCVECAXXX

Název banky

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

CAFCVECAXXX

Banka CORPORACION ANDINA DE FOMENTO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

Najděte kódy Swift různých poboček banky CORPORACION ANDINA DE FOMENTO.

Pobočky CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

CAFCVECAXXX

AVENIDA LUIS ROCHE TORRE CENTRAL, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1062

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.