CAFCVECAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
Detaily kódu Swift
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
AVENIDA LUIS ROCHE TORRE CENTRAL
CAFCVECAXXX
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
SANTIAGO DE LEON DE CARACAS
Banka CORPORACION ANDINA DE FOMENTO není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
Najděte kódy Swift různých poboček banky CORPORACION ANDINA DE FOMENTO.
Pobočky CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.