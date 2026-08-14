CABSZWHAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CENTRAL AFRICA BUILDING SOCIETY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CENTRAL AFRICA BUILDING SOCIETY

Adresa pobočky

NORTHEND CLOSE, NORTHRIDGE PARK

Kód pobočky

CABSZWHAXXX

Název banky

CENTRAL AFRICA BUILDING SOCIETY

Město

HARARE

CABSZWHAXXX

Banka CENTRAL AFRICA BUILDING SOCIETY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CENTRAL AFRICA BUILDING SOCIETY

Najděte kódy Swift různých poboček banky CENTRAL AFRICA BUILDING SOCIETY.

Pobočky CENTRAL AFRICA BUILDING SOCIETY

CABSZWHAXXX

NORTHEND CLOSE, NORTHRIDGE PARK, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.