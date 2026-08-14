CAABJOAMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CAIRO AMMAN BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CAIRO AMMAN BANK

Adresa pobočky

CAIRO AMMAN BANK BUILDING

Kód pobočky

CAABJOAMXXX

Název banky

CAIRO AMMAN BANK

Město

AMMAN

CAABJOAMXXX

Banka CAIRO AMMAN BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CAIRO AMMAN BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky CAIRO AMMAN BANK.

Pobočky CAIRO AMMAN BANK

CAABJOAMXXX

CAIRO AMMAN BANK BUILDING, AMMAN, 11195

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.