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Detaily kódu BIC/Swift banky ZAIN IRAQ ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
Detaily kódu Swift
ZAIN IRAQ ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
92 32, BLDG 124 AL-HINDIA, HAY
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ZAIN IRAQ ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
BAGHDAD
Banka ZAIN IRAQ ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky ZAIN IRAQ ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
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Pobočky ZAIN IRAQ ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.