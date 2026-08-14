BYJSRU33MOS

Detaily kódu BIC/Swift banky BYSTROBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BYSTROBANK

Adresa pobočky

TARASA SHEVCHENKO NABEREZHNA 23A

Kód pobočky

BYJSRU33MOS

Název banky

BYSTROBANK

Město

MOSCOW

BYJSRU33MOS

Banka BYSTROBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BYSTROBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky BYSTROBANK.

Pobočky BYSTROBANK

BYJSRU33MOS

TARASA SHEVCHENKO NABEREZHNA 23A, MOSCOW, 121151

BYJSRU33XXX

PUSHKINSKAYA UL. 268, IZHEVSK, 426008

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.