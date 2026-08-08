BYBAIQBABAS
Detaily kódu BIC/Swift banky BYBLOS BANK SAL IRAQ
Detaily kódu Swift
BYBLOS BANK SAL IRAQ
NEAR QASR EL SULTAN, JULY 14TH
BYBAIQBABAS
BYBLOS BANK SAL IRAQ
BASRA
Banka BYBLOS BANK SAL IRAQ není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BYBLOS BANK SAL IRAQ
Najděte kódy Swift různých poboček banky BYBLOS BANK SAL IRAQ.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.