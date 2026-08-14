BUHBSOSMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BUSHRA BUSINESS BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BUSHRA BUSINESS BANK

Adresa pobočky

BUSHRA PLAZA BB BANK HQ PLAZA

Kód pobočky

BUHBSOSMXXX

Název banky

BUSHRA BUSINESS BANK

Město

MOGADISCIO

BUHBSOSMXXX

Banka BUSHRA BUSINESS BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BUSHRA BUSINESS BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky BUSHRA BUSINESS BANK.

Pobočky BUSHRA BUSINESS BANK

BUHBSOSMXXX

BUSHRA PLAZA BB BANK HQ PLAZA, MOGADISCIO

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.