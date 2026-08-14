BTCITGTGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INTERNATIONAL BUSINESS BANK TOGO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INTERNATIONAL BUSINESS BANK TOGO

Adresa pobočky

169 BOULEVARD 13 JANVIER

Kód pobočky

BTCITGTGXXX

Název banky

INTERNATIONAL BUSINESS BANK TOGO

Město

LOME

BTCITGTGXXX

Banka INTERNATIONAL BUSINESS BANK TOGO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INTERNATIONAL BUSINESS BANK TOGO

Najděte kódy Swift různých poboček banky INTERNATIONAL BUSINESS BANK TOGO.

Pobočky INTERNATIONAL BUSINESS BANK TOGO

BTCITGTGXXX

169 BOULEVARD 13 JANVIER, LOME, 2932

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.